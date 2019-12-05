أحمد عبد الله يعلق على نزاعه مع طليقته سارة نخلة.. وتطورات جديدة تطرأ

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - علق الممثل المصري أحمد عبد الله محمود على الدعوى التي تقدمت بها طليقته الممثلة السورية سارة نخلة بأنهم يسعون لإجراءات الصلح، مضيفاً :”قريبا سنعلن عن انتهاء الأزمة”، خصوصاً بعدما أيدت اليوم محكمة جنح الاستئناف حكم الحبس الذي كان اعترض عليه.
وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن أول درجة بمعاقبة أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح زوجته سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى المذكور معارضة استئنافية، وقبلت لاحقاً محكمة جنح مستأنف أكتوبر المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه عامين في قضية إيصال أمانة لصالح طليقته سارة نخلة، شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم.
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