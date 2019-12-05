شاهد.. مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها “طلع البدر علينا” داخل كنيسة !

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو للمطربة جاهدة وهبة، وهي تشدو “طلع البدر علينا” من داخل كنيسة مار مارون بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأثار مطقع الفيديو المتداول، تفاعل نشطاء مواقع التواصل، حيث قال أحدهم :” عادي ياجماعة سعيد عقل مسيحي كتب قصيدة بمكة وغنتها فيروز المسيحية أيضاً”. وقال آخر :” يعني تغنيها للمسيح”، وقال ثالث :” مدري وش أقول بصراحة ولاحول ولاقوة إلا بالله”.

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