هند القحطاني تشن هجوماً عنيفاً على بدور البراهيم وتصفها بـ المتسلقة.. وتنشر صورة لها بدون مكياج

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - شنت مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا “هند القحطاني” هجوما حادا على مشهورة مواقع التواصل بدور البراهيم ، ونشرت صورة لها بدون مكياج عبر حسابها بالسناب .

واعتبرت هند ، بدور البراهيم بأنها ليست سعودية وإنما تعود أصولها إلى سوريا “عنوز” الرقة ، وأشارت إلى أن لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية وذكرت أن أسمها هو “بدور إبراهيم العنزي الرقاوية” ، وقالت أن هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس ، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟ “.

وأضافت هند أنها تجاهلت بدور ، وأشارت أنها تريد التسلق على كتفيها : ” المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط ” ، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير ، الكتاب باين من عنوانه يا “baby” .

وتابعت : ” لكن كوني سكت وتجاوزت وترجعين يا مريضة تجيبين أسمي على لسانك ، هنا لا يا متسلقة “stop” .

وأضافت القحطاني : ” إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين” .

وأكدت القحطاني أنها لم تبكي على شيء من قبل ، مضيفة : “تدرين ليش يالمتناقضة ؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم ” .



وهددت القحطاني ، بدور البراهيم قائلة : ” والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة ، وإيش تسوين من خلف الستار ” .

وقالت هند : ” أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم ، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة “.

واختتمت : ” تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك .. هزلت” ، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي ، الشخص السيء هو اللي إذا جلس مع ابناؤه ليس له حديث إلا احتقار المرأة ” .