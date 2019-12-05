شاهد.. بدور البراهيم تفتح النار على هند القحطاني: إنت مختلة عقليًا ومنحطة.. لا رحتي ولا جيتي!

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - ردت “بدور البراهيم” الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، على هجوم مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا “هند القحطاني”، ضدها، عبر مقطع فيديو نشرته، قائلة “أنتِ لا رحتي ولا جيتي، بكرة لما تتخطبي وهقولك اطلع صورتك وأنتِ مانك بوعيك ماحدا راح ينفعك.. أنتِ تبغي الناس تعرف سيرتك الذاتية وأنتِ لا رحتي ولا جيتي”.

وأضافت “بدور” في حديثها لـ”هند” :”أنتِ أثبتي لنا أنك إنسانة مختلة عقليًا، لازم تروحي تتعالجي.. أنتِ متأكدة أنك دارسة.. أنتِ دراستك فشوش”.

وتابعت :”أنت إنسانة مانك صاحية، تقصقصي قصص تافهة تدل على انحطاط تفكيرك، جاتك إناس الحنطي أعطتك على راسك مانفع معاكِ، جيتك أنا بالطيب ما نفع معكِ، وتبغين قناة تستضيفك بمتين الف دولار”.

وكانت مشادة كلامية قد نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل للتراشق بالاتهامات والألفاظ.