متابعة بتجــــــــــرد: انتشر بشكل واسع عالمياً، فيديو ترحيب الملكة إليزابيث بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في مراسم استقبال زعماء الناتو بسبب موقف ديبلوماسيٍ غريب.
فبعد تبادل الحديث بين الرئيس الأميركي وعقيلته والملكة اليزابيث والأمير تشارلز، بدت الملكة في مقطع الفيديو وهي تتلفّت نحو ابنتها الأميرة آن كإشارة لها بأن تُلقي التحية على ترامب.
الا أن آن بدت وكأنها ترفض طلب والدتها، واكتفت الأميرة البالغة من العمر 69 عاماً بهز كتفيها، ما أثار موجة ساخرة كبيرة على السوشال ميديا من المتفاعلين مع المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة آن تضع والدتها الملكة اليزابيث بموقف حرج أمام دونالد ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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