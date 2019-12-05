مايا دياب تفاجئ جمهورها في ربع ساعة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة للجمهور، وبدون إعلان مسبق، طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة تحمل اسم “ربع ساعة” عبر المتاجر الموسيقية وقناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة المصرية، تنتمي إلى اللون الشعبي الراقص وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وخصّصت مايا دياب للأغنية كليب مميّز استخدمت فيه المخرجة كريستال يونس تقنية الجرافيكس بفكرة مميّزة نالت استجان الجمهور فور إطلاق العمل.

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على صعيد آخر، تتواجد مايا دياب حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث تخوض تجربتها المسرحية الأولى والتي تقدّمها مع النجم المصري حسن الرداد، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش”. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.

لمشاهدة كليب “ربع ساعة”: