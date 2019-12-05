مايا دياب في الرياض.. قرأت الفاتحة ورسمت إشارة الصليب

متابعة بتجــــــــــرد: إنطلقت عروض مسرحيّة “لوكاندة الأوباش” ضمن موسم الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة وهي من بطولة النجوم مايا دياب وحسن الرداد وماجد المصري، ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

وفي فيديو من الكواليس، ظهرت مايا دياب وهي تقرأ الفاتحة مع فريق عمل المسرحيّة، ثم رسمت إشارة الصليب على وجهها قائلةً “باسم الآب والإبن والروح القدس”.

وحقق العرض الأوّل للمسرحية في المملكة العربية السعودية نجاحاً كبيراً حيث بيعت التذاكر بالكامل قبل أيام من الموعد المحدّد.

تجدر الإشارة إلى أن مسرحية “لوكاندة الأوباش” تعتبر التجربة المسرحية الأولى لمايا دياب، وأوّل مشاركة لها في الفعاليات الفنية بالسعودية.

على صعيد آخر، تواصل مايا التحضير للعديد من الأعمال الفنية، وكانت قد صوّرت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.