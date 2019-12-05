هل شارك كاظم الساهر في تظاهرات العراق؟ – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماع صورةً زُعم أنها لمشاركة قيصر الغناء كاظم الساهر في التظاهرات في العراق، اذ بدى في الصورة وهو يقف أعلى برج جبل أحد والذي يعتصم به الثوار في العراق.
حتّى أن بعض التعليقات زعمت أن كاظم الساهر وصل إلى العراق وشارك في التظاهرات وانه قد يتعرض للخطف، في حين أكّد البعض الآخر أن من في الصورة ليس كاظم الساهر.
فبعد التدقيق بالصورة يمكن الجزم أنها لا تعود للنجم العراقي، بل لشبيه له، ودرجة الشبه بينهما اثارت استغراب المتابعين.
يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن إلغاء حفله الذي كان من المقرر أن يقام في السعودية وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في بلده العراق.
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