نانسي عجرم ترفع منسوب التشويق لجمهورها من تركيا

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الجديد بفارغ الصبر. وكانت نانسي أعلنت منذ فترة أنها بدأت العمل على ألبومها المقبل، كما أكدت أنها انتهت من تصوير فيديو كليب إحدى أغنياتها بدون الكشف عنها. وهو الكليب الذي كان من المفترض أن يبصر النور قبل الألبوم الجديد في الفترة السابقة، إلا أن الأوضاع السياسية المتأزمة في لبنان حالت دون حدوث ذلك.

ونشرت نانسي عبر خاصية “الستوري” على موقع “إنستجرام” فيديوهات من أحد الاستوديوهات في تركيا، حيث تضع لمساتها على بعض الأغاني التي سيتضمنها الألبوم.

وفي السياق نفسه، شارك أحد الموزعين الموسيقيين الأتراك عبر حسابه على “إنستجرام” بفيديو قصير له مع “عجرم”، وظهرت نانسي فيه من داخل إستديو الموزع التركي وهي تغني إحدى الأغنيات.

الفيديوهات التي لم تتجاوز مدتها الثواني المعدودة كانت كافية لزيادة حماس جمهور نانسي عجرم، إذ قام المعجبون بمشاركتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.