صدور أول إعلان ترويجي لفيلم "جيمس بوند" المنتظر

تابع محبو سلسلة أفلام جيمس بوند، الأربعاء، مقتطفات من العمل المقبل عن مغامرات الجاسوس الأشهر بعنوان "نو تايم تو داي"، مع مشاهد زاخرة بالمطاردات وتبادل إطلاق النار وقصص الحب.

وأظهر مقطع ترويجي نشره حساب "العميل 007" الرسمي على "تويتر" شخصية جيمس بوند يؤديها الممثل البريطاني دانيال كريج، وهو ببزة رسمية يفلت من محاولات احتجازه عبر سيارته الرياضية من نوع "أستون مارتن" كما يقفز من أعلى جسر.

كما تبيّن هذه المقتطفات عودة الممثلة الفرنسية ليا سيدو صاحبة دور مادلين سوان التي أوقعت العميل السري الشهير في حبها خلال فيلم "سبيكتر" الذي عرض في 2015.

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ومن المقرر عرض هذا الفيلم الـ25 من سلسلة مغامرات الجاسوس البريطاني، في أبريل/نيسان، وفي هذا الجزء، يدعى جيمس بوند إلى قطع تقاعده في جامايكا من جانب صديقه القديم العميل في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" فيليكس ليتر.

ويُطلب من "العميل 007" خوض مهمة محفوفة بالخطر لإنقاذ باحث مخطوف، وفق "يونيفرسال بيكتشرز".

ويؤدي الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الحائز جائزة "أوسكار" هذا العام عن أدائه دور فريدي ميركوري في "بوهيميان رابسودي"، دور الشرير في هذا العمل المنتظر.

ومن المتوقع أن يكون هذا الفيلم آخر عمل يجسد فيه دانيال كريج (51 عاماً) دور "العميل السري 007" بعد 8 سنوات من توليه هذه المهمة.