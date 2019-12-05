محمد قيس: نجوى كرم لها رهبتها.. وهذه رسالتي لمن شكك بموهبتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع الاعلامي محمد قيس أن يترك بصمة مميزة على الساحة الإعلامية، ما جعله رقمًا صعبًا ينافس أهم الإعلاميين المخضرمين الذين يمتلكون أرشيفا كبيرًا بالنجاحات.

وجذبت الإعلامي محمد قيس محطات مفصلية ومواقف إستثنائية، حيث برز في تقديم عدد من الحفلات المهمة والمهرجانات، وتمكن من أسر الجمهور بأسلوبه الراقي والسلس، مؤكدًا في كل مرة قدرته على استلام دفة الكلام في أية مناسبة يتواجد فيها.

وعشق قيس الكاميرا والمايكروفون، ولم يتوان ولو للحظة في نقل معاناة الشارع اللبناني بطريقة حرفية من خلال تسليط الضوء على مشاكل كبيرة في البلد من دون أخذ طرف، متعمدا نقل الحقيقة بموضوعية بعيدة عن التكلف أو إرضاء لحسابات خاصة.

واللافت، أن الاعلامي محمد قيس ثابت في خطواته، لا بخرقها سوى التجديد والتطوير في المضمون ليشمل التفاعل بين المشاهدين والضيوف سواء من خلال الاتصالات أو تطبيق الواتساب، ما يسهل عملية إبداء الرأي بعفوية ومسؤولية، لطالما تميز بها بخاصة أنه يترك للمستمع حرية التعبير بطريقة راقية غير خادشة للحياء.

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على صعيد آخر، فقد تسلم الاعلامي محمد قيس جائزة التميز كأفضل اعلامي لبناني للعام ٢٠١٩ وذلك ضمن مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة.

ونال قيس هذه الجائزة عن جدارة نتيجة النجاح الذي حققه في مختلف البرامج، التلفزيونية أو الإذاعية "بعز العجقة"، التي قدمها سواء الاجتماعية والحوارية والتسلية.

وكان الاعلامي محمد قيس قد شارك النجمة شيرين عبد الوهاب في فيديو كليب اغنية "كلي ملكك"، إذ جسد شخصية الحبيب والعاشق الولهان. وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن هذه التجربة تكللت بالنجاح نظرًا لقدرة قيس التمثيلية، من خلال حضوره القوى على الشاشة، موهبته التي أدهشت متابعيه، إذ لجأ إلى الإيقاع بالمتصل الذي استطاع اقناعه بالشخصية التي جسدها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الاعلامي محمد قيس، متحدثًا عن تكريمه في القاهرة، متطرقا إلى مختلف الأمور المتعلقة بمسيرته الاعلامية.