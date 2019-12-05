تامر حسني يعلن موعد عرض فيلم "الفلوس"

أعلن الفنان تامر حسني، موعد عرض فيلم "الفلوس"، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة.



ونشر "حسني" صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: "انتظروا فيلم الفلوس ان شاء الله يوم 25 ديسمبر ان شاء الله قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى اخراج سعيد الماروق، دا مش الافيش دى صورة فرعية".

وينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته والمقرر عرضه فى يوم 25 ديسمبر الجارى، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.

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