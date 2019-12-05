





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: برعاية المملكة الأردنية الهاشمية وحضور الأمير علي بن الحسين، أحيا الفنان رامي عياش حفل EY Entrepreneur of the Year العالمي الذي يقام في 52 دولة حول العالم ليقدِّم الجوائز لأفضل رواد الأعمال.

وقدّم "عياش" باقة من أغانيه مختتماً الحفل بجوٍ حماسي لافت، وبحضور القيمين على الجائزة، إضافة إلى أبرز الشخصيات ورجال الأعمال في الأردن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي عيّاش يُحيي حفل تكريم رواد الأعمال في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.