شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى أول تجربة غنائية: "متخافوش مش هغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الفنانة سوسن بدر جمهورها، بصورة فى "الأستدويو" حيث يبدو كأنها تقوم بتسجيل أغنية، ولكنها علقت قائلة: "متخافوش مش هغني"، بينما طلبها متابعيها بخوض التجربة.



سوسن بدر

وانهالت التعليقات على الصورة من جمهور الفنانة، حيث علقت فيفى: "غني موافقين هما اللي بيغنو أحسن منك في أيه"، وكتبت رضوى: "ياست الكل أنتي تعملي اللى أنتي عايزاه"، وقالت أخرى: "أنا موافقه وعاوزة أسمع".

وتجسد الفنانة سوسن بدردور والدة النجم تامر حسنى خلال أحداث فيلم "مش أنا" الذى يقوم ببطولته النجم الشاب، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده المسلسل خلال الشهر الحالى وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسنى ومخرجة الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقى فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة سينرجى وحسام حسنى، مع كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، والفنانة شيرين، ومن المقرر أن ينضم نجم جديد للعمل خلال الأيام المقبلة.