شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى لإسراء عبد الفتاح: "ربنا يخليكى ليا يا أم تمارا يا حبيبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان حمدي المرغني آخر صورة له برفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح قبل وضعها مولودته الأولي الذي اطلق عليها اسم "تمارا" من يومان.

وعلق علي الصورة الذي نشرها غلي حسابه "انستجرام" "الحمد لله والشكر لله.. دي اخر صورة لينا مع بعض قبل وصول تمارا بشوية.. ربنا يخليها لينا يارب ويخليكي ليا يا مراتي يا أم تمارا يا حبيبتي".





وكان الفنان حمدى المرغنى وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، أدوا مناسك أداء العمرة بالأراضي المقدسة، وظهرت إسراء أثناء حملها الأول، وعلق، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أنبته نباتاً حسنا وأجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه وأجعله من أهل التقوي والصلاح، ان شاء الله تقومي بالسلامة ياحبيبتي".

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يعرض للفنان حمدى المرغنى خلال الفترة المقبلة فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع.