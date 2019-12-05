شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى وخالد الصاوى يتصدران أفيش جديد لفيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر صناع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بداء من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى .

وحدد صناع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق ، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

Advertisements

فيلم "الفلوس" ، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .

يشار إلى أن تامر حسنى يحضر حالياً فيلمه الجديد "مش أنا" ، حيث وضع موعد مطلع شهر يناير للبدء فى تصويره ، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، وشيرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ومن المقرر أن يحيي تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس، ويشارك فى الحفل المطرب رامى جمال .