شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انتهاء 2019.. يوتيوب يكشف قائمة أكثر الفيديوهات رواجًا خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عن قائمة لأكثر الفيديوهات مشاهدة فى العام الحالى 2019، وذلك فى إصداره الحادى عشر، وأفضل الفيديوهات التى حازت على الإعجاب وعروض الإنتاج الاحترافية.

جاء على رأس القائمة مقاطع الفيديو الرائدة التى حظيت على الكثير من الإعجابات فى الولايات المتحدة الأمريكية خبير التجميل جيمس تشالز، تحت عنوان "No More Lies" والذى حقق أكثر من 48 مليون مشاهدة منذ مايو الماضى، ومقابلة للطاهى الشهير جوردون رامزي، عن فيديو avagely Critiques Spicy Wing والذى حظىت بأكثر من 47 مليون مشاهدة.

وكما ضمت القائمة جيمي دونالدسون الشهير باسم MrBeast”" وهو يوتيوبر أمريكى من خلال فيديو " I Bought Everything In A Store – Challenge" حيث حقق عدد مشاهدات بلغت 47 مليون مشاهدة، وكذلك مقابلة المغنية وكاتبة الأغاني جيفري ستار مع اليوتيوبر الكوميدى شين داسون بعدد مشاهدات أكثر من 26 مليون مشاهدة.

شملت القائمة أكثر الأغاني تداولا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء على رأسها المغنى الأمريكى الشهير والرابر وكاتب الأغانى لامار هيل، المعروف بليل ناز إكس، عن أغنية " Old Town Roa" محققا 470 مليون مشاهدة، ليحل زميله جوناثان ليندال كيرك ، المعروف باسم DaBaby ، هو مغني راب وكاتب أغاني أمريكى، بأغنية Suge (Yea Yea) ، وحققت أكثر من 179 مليون مشاهدة، كما يحل Yo Gotti يو جوتي المغني أمريكي Lil Baby - Put a Date On It، بمشاهدات أكثر من 163 مليون مشاهدة، وجاء فى المركز الرابع، مغنى الراب بولو جى أغنية Lil Tjay - Pop Out بعدد مشاهدات بلغ أكثر من 161 مليون مشاهدة.

Advertisements

واحتل أيضا المغنى الأمريكى والرابر لامار هيل، المعروف بليل ناز إكس، عن أغنية - Old Town Road بعدد مشاهدات 397 مليون مشاهدة، أما المغنى الراب كياري كندريل المعروف بـ Offset بأغنية Clout ft. Cardi B بعدد مشاهدات 247 مليون مشاهدة.

وحصدت مغنية الراب الأمريكية بيلى إيليش المركز الخامس عن أغنية bad guy بعدد مشاهدات 658 مشاهدة، وضمت الثامئة أيضا مغنى الراب 21 Savage عن a lot ft. J. Cole، والتى حققت مشاهدات 189 مليون مشاهدة، وأغنية أخرى لمغنية الراب أريانا جراندي عن أغنية Rings 7 بعدد مشاهدات 638 مليون مشاهدة، وضمت أغنية الفنانان دادي يانكي وكيتي بيري عن أغنية Snow – Con Calma بأكثر من مليار ونصف مليون مشاهدة.

أما قائمة الفيديوهات الأكثر إعجاب جاء جيمس تشارلز، خبير الماكياج على رأس القائمة، ويليه الكوميديان الأمريكى شين داوسن، وفى المرتبة الثالثة كايلي جينر، وهى ممثلة برامج الواقع وعارضة أزياء الأمريكية.