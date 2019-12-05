بالفيديو| نوال الزغبي من السعودية: التاريخ سيذكر تركي آل الشيخ بكل خير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على توجيه التحية لجمهور حفلها في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، عقب تقديمها عدد من أغانيها التي افتتحت بها الحفل مساء اليوم الخميس.

وقالت نوال "مسا المملكة، مسا السعودية، مسا الرياض وأحلى جمهور، مسا الحب والخير وكل شيء حلو، هيدا البلد وهيدا الشعب يستاهل اللي بيعيشوه الفرح والسعادة، شيء يكبر القلب اللي بيصير في السعودية وخاصة بموسم الرياض".

وتابعت "تحية لهيئة الترفيه ولكل شخص اجتهد ليعطي شيء كبير، تحية كبيرة وشكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أتمنى له الصحة والسلامة، وان شاء الله يظل بهالنشاط لان التاريخ سيذكره بكل خير".

نوال قدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها، منها "روحي يا روحي"، "بيلبقلك"، "بالقلب"، "أغلى الحبايب"، "كده باي"، "الناس العُزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر"، وباللهجة الخليجية قدمت "عادي".