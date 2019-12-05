إمبراطور "الأوسكار" الذي أنهى السرطان حياته.. ما لا تعرفه عن والت ديزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يوم 5 ديسمبر، من عام 1901، ولد وُالتر إِلياس، الشهير والت ديزني، من منا لم يشاهد مِيكي ماوُس وبطوط، وهذا العالم الساحر الذي تربي عليه الملايين حول العالم، كل هذا خلفه رجل يسمى "والت ديزني".. وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن والت ديزني وحياته من الفشل للنجاح.

- والده، إِلياس ديزنِي، كَان مزارعا من أصول أيرلندية، وُصل إِلى الولايات المتحدة قادما من كندا واِستقر فِي شيكاغو، في عام 1888، وتُزوِّج مِن السَّيِّدة فلورا كال التي كانت تعمل مدرسة.

- اسم عائلته "دِي إيزني"، تم تحريفه لـ "ديزني" لاحقا، ووالت هو الابن الرابع من أصل خمس أبناء لوالده إلياس ووالدته فلورا.

- انضم ديزني إلى الصليب الأحمر عندما كان صغيرًا في السن، إذ أُرسل إلى فرنسا للعمل هناك، وظل لسنة قبل أن يعود ويقرر فتح شركته الخاصة.

- بدأ والت ديزني مشواره الفني كرسام في الجرائد، وتم طرده من أحد الجرائد بسبب فقر خياله وعدم قدرته على الابتكار، ثم التقى بأب أيوركس وأسس معه شركته الخاصة "لاف-أو-جرام"، وتراكمت الديون عليها مما أضطر ديزني لإعلان إفلاسه.

- عمل والت في الأفلام القصيرة، ثم بعد سنين من التجارب والإخفاقات بدأ نجاحه الفعلي بشخصية ميكي ماوس التي ابتكرها، وصارت من أشهر الشخصيات الكارتونية.

- بدأ نجاح والت ديزني الحقيقي في الأفلام الطويلة في 21 ديسمبر 1937 بفيلم "سنو وايت والأقزام السبعة"، أول فيلم رسوم متحركة طويل.

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- توالت أعماله بعد ذلك، في أفلام مثل "بينوكيو وبامبي وسندريلا وأليس في بلاد العجائب والجميلة النائمة، وكلها أفلام ما تزال ناجحة حتى اليوم.

- كان أول شخص يقوم بالأداء الصوتي لشخصية ميكي ماوس.

- تعددت أعمال والت ديزني بين الاخراج والانتاج والكتابة وكذلك التمثيل الصوتي، كذا هو صاحب المنتزه الشهير (ديزني لاند).

- يعد أكثر شخص في التاريخ يحصل على أكبر عدد من جوائز الأوسكار فقد فاز بـ 22 جائزة أوسكار وترشح لـ 37 جائزة أوسكار، بالإضافة إلى حصوله على 3 جوائز أوسكار تكريمية فخرية، لذا وصفوه بإمبراطور الأوسكار.

- وجهت الصحافة نقدا لديزني، لأنه كان يستخدم أفلامه أحيانًا لدعم الحكومة الأمريكية، فقد أنتج أفلامًا لدعم الجيش الأمريكي، ولدفع المواطنين إلى دفع ضرائبهم وكذا لأغراض سياسية.

- عانى من سرطان الرئة قبل أن يتوفى بسببه عام 1966، وبعدها بسنة بدأ أخوه بإنشاء منتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.