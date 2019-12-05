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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور مجمعة في إطار واحد.
وتظهر سوسن في الصور وهي تقف أمام ميكروفون لتسجيل حوارها في عمل لم تكشف عن تفاصيله، وعلقت "متخافوش مش هغني".
جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر تواصل تصوير دورها في مسلسل "بخط الإيد" تأليف هالة الزغندي، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، إخراج شيرين عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر من أمام "الميكروفون": "متخافوش مش هغني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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