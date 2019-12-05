سوسن بدر من أمام "الميكروفون": "متخافوش مش هغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور مجمعة في إطار واحد.

وتظهر سوسن في الصور وهي تقف أمام ميكروفون لتسجيل حوارها في عمل لم تكشف عن تفاصيله، وعلقت "متخافوش مش هغني".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر تواصل تصوير دورها في مسلسل "بخط الإيد" تأليف هالة الزغندي، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، إخراج شيرين عادل.