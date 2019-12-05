بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهى منذ قليل، عزاء الفنان محمد خيري، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الاثنين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

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وشهد عزاء خيري، والذي أقيم في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، غياب نجوم الفن، فإلى جانب أسرته والأصدقاء المُقربين، لم يحضر سوى المنتج محمد مختار، كما حرص على التواجد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.

كان شريف خيري، نجل الفنان محمد خيري، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها وفاة والده، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري، ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".

وكان خيري، تعرض لأزمة صحية، منذ أيام، استلزمت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي، إلى أن وافته المنية.