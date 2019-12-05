بالصور| عمرو موسى ومحمد مختار يقدمان العزاء في محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبل مسجد عمر مكرم في وسط البلد، مساء اليوم الخميس، عزاء الفنان محمد خيري، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا.

وحرص على تقديم واجب العزاء لأسرته عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والمنتج محمد مختار.

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كان شريف خيري، نجل الفنان محمد خيري، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها وفاة والده.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد خيري، ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".

وكان الفنان محمد خيري، تعرض لأزمة صحية، منذ أيام، استلزمت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي، إلى أن وافته المنية.