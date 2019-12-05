تراند اليوم : شاهد.. هجوم شديد على غادة عبد الرازق بسبب "ممالك النار"

تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لهجوم شديد، بعد تعليقها على مسلسل ممالك النار الذي نال إعجاب الأغلبية من الفنانين المصريين.

ونشرت عبد الرازق تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن رأيها في مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوى.



وقالت غادة: "بعد الحلقة 12 من ممالك النار، أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل مبروك لقنوات MBC، مبروك للفنان المصرى والنجم خالد النبوي".

وأضافت: "مع إن هناك بعض الأخطاء لكنها بسيطة ولا تُذكر والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة اللي حصل وكيف دخل العثمانيون مصر، شكرًا لفريق العمل ولقنوات MBC، بجد برافو".

Advertisements

وهو الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليها بسبب قولها هناك بعض الأخطاء البسيطة حيث رد عليها متابعيها بسخرية على كتابتها وأعمالها حيث وصفوها بأعمال لم تشاهد وفاشله