بالفيديو: إلهام الفضالة تفاجئ الجميع بما قالته عن التواء فمها بسبب التجميل

أحدثت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد تحدثت فيه عن تأثير إحدى عمليات التجميل على وجهها.

وقالت إن الكثير من الأشخاص أشاروا قبل ذلك إلى ظهور ورم على حنكها وإلى التوائه.

وأوضحت أنها أصبحت الآن بحالة جيدة وأن الورم زال، لافتة الى أنها تشعر ببعض التخدر وأن هذا يزول مع مرور الأيام.

وأضافت أن ذلك يحدث بفعل تأثير اللايزر الذي يدفع إلى الشعور بأن الوجه مشدود. وهو ما أكدته الطبيبة التي كانت تجلس إلى جانبها.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وركزت التعليق على أن الالتواء ما زال يظهر على فمها.