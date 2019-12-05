شاهد.. البوستر الدعائي الثاني لمسرحية علاء الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور البوستر الدعائي الثاني الخاص بمسرحية "علاء الدين"، يظهر كل من الفنان أحمد عز والفنانة تارا عماد على البساط السحري الخاص بعلاء الدين الطائر فوق المدينة.
من المفترض أن تعرض مسرحية علاء الدين داخل فعاليات موسم الرياض الترفيهي والذي بدأ منذ منتصف شهر أكتوبر ويستمر فعالياته حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري حيث يضم عددًا من الحفلاتالغنية لكبار النجوم والكثير من المسرحيات التي تعرض لأول مرة من بينهم مسرحية علاء الدين.
يذكر أن مسرحية علاء الدين من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، هشام إسماعيل وغيرهم من النجوم، المسرحية من إخراج مجدي الهواري.
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