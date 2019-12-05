حضور جماهيري كثيف لفيلم يوم للستات بمهرجان الفيلم

حضر عدد كبير من الجمهور المغربي عرض الفيلم المصري "يوم للستات" وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور الفنانة إلهام شاهين بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. إنستجرام. ظهرت إلهام شاهين بالقفطان المغربي الأحمر أثناء تواجدها على السجادة الحمراء ويظهر في الصورة عدد كبير من الجمهور المغربي القادم لمشاهدة الفيلم ولتحية نجومه الحاضرين، علق المتابعين Advertisements على قفطان إلهام شاهين وعلى مدى مناسبتها لارتداء القفطان المغربي. على قفطان إلهام شاهين وعلى مدى مناسبتها لارتداء القفطان المغربي. الجدير بالذكر أن فيلم يوم للستات من بطولة إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، هالة صدقي، نيللي كريم، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد الفيشاوي وغيرهم من النجوم، الفيلم من تأليف هناء عطية ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

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