درة تشكر جمهورها بمناسبة وصولها لـ10 ملايين متابع

قامت الفنانة التونسية درة بتوجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة وصول عدد متابعيها لـ10 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي، فكتبت درة "شكرًا للـ10 ملايين متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعريأحيانًا، شكرًا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضًا. أتمني أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائمًا صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمروني به".
الجدير بالذكر أن درة يعرض لها حاليًا مسلسل "بلا دليل" وهو من بطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، إنعام الجريتلي، محمد شاهين، عمر الشناوي وغيرهم الكثير من نجوم الدراما، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف إنجي علاء أما الإخراج فهو لمنال الصيفي.
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