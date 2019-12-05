فيديو.. أحمد جمال يحقق 250 ألف مشاهد بـ قصاد عيوني

تخطي النجم الشاب أحمد جمال بأغنية "قصاد عيوني" من ضمن ألبوم الجديد الحاجز 250 ألف مشاهدة وذلك بموقع الفيديوهات اليوتيوب. بموقع الفيديوهات اليوتيوب. "قصاد عيوني" من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان مدين ومن توزيع موسيقي أحمد عبدالسلام. ألحان مدين ومن توزيع موسيقي أحمد عبدالسلام. Advertisements ويشار إلي آخر أعمال أحمد جمال أغنية "النسيان"، من ألحانه، وكلمات الشاعر نور الدين محمد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

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