نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها وذلك على حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "كرم" فى الصورة وهي في مرحلة الطفولة وعلقت عليها قائلة "أيام ما كنت قمر". وعلقت عليها قائلة "أيام ما كنت قمر". Advertisements ويشار أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد و"كلبش3" مع أمير كرارة في موسم رمضان السابق 2019. مع حسن الرداد و"كلبش3" مع أمير كرارة في موسم رمضان السابق 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيدي كرم تتذكر أيام الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.