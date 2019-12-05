تعرف على موعد حفل عمرو دياب بالسعودية

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لتقديم حفل غنائي جديدة وذلك ضمن مهرجان موسم الرياض بالسعودية. وكتب "دياب" عبر حسابه علي إنستجرام قائلًا: حفل موسيقي ناجح جديد في موسم الرياض يوم السبت 14 ديسمبر علي مسرح أبوبكر سالم". ويشار أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "أول يوم في البعد" من ضمن ألبومه "أنا غير" وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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