صور..عمرو موسى يؤدي واجب العزاء إلى أسرة محمد خيري

أدى السياسي الكبير عمرو موسي أمين جامعة الدول العربية سابقًا، واجب العزاء في الفنان الراحل محمد خيري، والمقام في مسجد عمر مكرم، بحي التحرير.
جدير بالذكر أن الفنان القدير محمد خيري توفى ظهر يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى،
وكما تم تشييع جنازة محمد خيري عصر يوم الثلاثاء الماضي، من مسجد السيدة نفسية، وشارك في تشييع الجنازة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، برفقة الفنانان منير مكرم، ومحمد الشقنقيري.
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