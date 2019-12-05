ندى أبو فرحات عاشت مساكنة مع زوجها قبل إرتباطهما رسمياً.. وإختلفت مع شربل خليل بسبب "الثورة"موجز...

ميرنا وليد - بيروت - ​ندى أبو فرحات​هي واحدة من أكثر الممثلات الموهوبات، وقد أثبتت جدارتها بأدائها التمثيلي القوي في لبنان والعالم العربي.

رفعت من مستوى الدراما اللبنانية بتمثيلها الحقيقي، البعيد كل البعد عن التصنع والكذب، فبات المشاهد ينتظرها من عمل لآخر، وإن غابت ينتظرها على أحر من الجمر.

مسيرتها

ولدتندى أبو فرحاتفي 25 يونيو/حزيران في بيروت. بدأت مسيرتها الفنية في التلفزيون حين كانت لاتزال في سنتها الأولى من دراسة الفنون المسرحية، ومنذ البداية برهنت أنها إحدى أهم الممثلات على الشاشة، حتى باتت تحصل على أدوار البطولة، والتي بدورها أتقنتها وقدمتها بأفضل صورة.

بعد مسيرة لأكثر من 20 عاماً، تميّزتندى أبو فرحاتبالعديد من الأدوار في المسلسلات التلفزيونية والمسرح والأفلام تحت إشراف مخرجين مشهورين مثل: ريمون جبارة ، نضال الأشقر ، ​جواد الأسدي​ ، ​لينا خوري​، ​فيليب عرقتنجي​، ​إيلي كمال​، محمود حويج، ​ليث حجو​، ​محمد سامي​، ​إيلي خليفة​ ...

في السينما برزتندى أبو فرحاتأكثر وبإحتراف أكبر، خصوصاً عندما لعبت دور البطولة في فيلم "تحت القصف" للمخرج فيليب عرقتنجي، إلى جانب الممثل اللبناني ​جورج خباز​. وفازت بعدة جوائز منها "أفضل ممثلة" في ​مهرجانات الأفلام الدولية​ (دبي، وهران، سالونيك ...)، وشاركت أيضاً في 3 أفلام لبنانية هي: "​Stable Unstable​" لمحمود حجيج ، و "نسوان" لسام أندراوس، و "​The Void​" من تأليف جورج خباز وإخراج 7 من خريجي جامعة NDU، إضافة الى فيلم "يلا عقبالكن" بجزأيه، وهو فيلم كوميدي اجتماعي لعبت فيه ندى أبو فرحات دور إمرأة منفتحة تخاف من الالتزام. وشاركت في الفيلم القصير "​Revoltango​"، من تأليف وإخراج إيلي كمال، الذي تم إختياره للمشاركة في ​مهرجان دبي السينمائي الدولي​.

في عام 2014، قدمت ندى أبو فرحات مسرحية "​مجنون يحكي​"، التي أخرجتها لينا خوري، والتي حصلت من خلالها على جائزة أفضل ممثلة عربية. بما في ذلك المسلسل المصري "​كلام وراق​" الذي أثبت لمعجبيها مرة أخرى شغفها بالتمثيل. في عام 2015 ، شاركت ندى أيضاً في "​One night on Broaway​"، من إخراج ​روي خوري​ ، حيث رقصت لأول مرة على خشبة المسرح.

مشاركتها في برنامج ​رقص النجوم​

شاركتندى أبو فرحاتفي عام 2013 في برنامج "رقص النجوم" كواحدة من المشتركين المعروفين الذين تنافسوا على اللقب، واستطاعت ان تصل الى المرحلة النهائية لأنها تتمتع بموهبة كبيرة في الرقص.

عاشت مساكنة مع حبيبها وتزوجا لوحدهما

ندى أبو فرحاتشفافة لدرجة انها لم تخف من الاعلان عن أنها كانت تعيش مساكنة هي وحبيبها قبل أن يتزوجا، ودافعت عن الموضوع وقالت إنه من المهم ان تتعرف على الشخص الذي ستقضي معه حياتك بصورة مباشرة. أما عن زواجها، فقالت ندى أبو فرحات إنه لو لم يريدا تكوين عائلة وإنجاب الاولاد، ما كانا ليفكرا في إثبات حبهما عبر ورقة رسمية.

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لم يكن أحد يعرف هوية حبيبندى أبو فرحاتحتى بعد الزفاف بأيام، وبعدها تم الكشف عنه ليتبين أنه المخرج إيلي كمال، الذي تعاونت معه في أعمال سابقة، وروت ندى أبو فرحات تفاصيل يوم زفافها، وقالت إنها تعيش أكبر قصة حب في حياتها: "لقد كنّا على علاقة جديّة لنحو أربع سنوات اكتشفنا خلالها مدى تقاربنا الفكري وانسجامنا على مختلف المستويات، قبل أن نقرّر الارتباط وتكوين عائلة صغيرة تشبهنا".

وعن قرارها في أن تكون وحدها هي والعريس يوم الزفاف، وأن يكون الزواج مدنياً، قالت: "لطالما حلمتُ بأن أكون وحيدة في هذا اليوم مع الرجل الذي إخترته. حلمتُ بأن نكون بمفردنا في لحظة أجدها مصيرية وشديدة الحميمية. هي لحظة لا تتكرّر عندما نلتزم بأن نمضي ما تبقى من عمرنا مع شخص واحد. وهو كان يشاركني هذا الحلم، ولذلك قصدنا قبرص وحدنا، تزوّجنا وعدنا إلى بيروت ببساطة تامّة".

ندى أبو فرحاتإختارت نقل تجربتها مع الحمل الى المسرح

خلال فترة حملها لم تتخلَّندى أبو فرحاتعن التمثيل، لا بل جسدت حملها في مسرحية تحت عنوان "حبلى" على خشبة مسرح "مترو المدينة" في بيروت. ولعبت دور البطولة ناقلة تجربتها الشخصية بالحمل، على خشبة المسرح من إخراج غبريال يمين.

لا مشكلة لديها في التعري لخدمة العمل

في تصريح مثير للجدل، قالتندى أبو فرحاتإن لا مشكلة لديها في التعري، لكنها وإن قامت بذلك ستفعل الامر بطريقة "فنية وسكسي". وأشارت إلى أنه كونها تحب أن تجذب دائماً، فهي ليست ممن يطلّون بمظهر البريئات و"هني منفخين كلّن سوا".

وأضافت ندى أبو فرحات: "شكلي طبيعي، ولن أكبّر صدري ولا مؤخرتي ولا أي شيء آخر . لا شك في أن موضوع الجنس والتعرّي يلفتان الناس، ولكن هناك أدوات أخرى كالتمثيل والنص والقصة، عندما يستند الإغراء والجنس الى قصة جيّدة وتمثيل متقن، تكون النتيجة جيّدة".

خلافها مع شربل خليل

إنتقدتندى أبو فرحاتالكاتب والمخرج ​شربل خليل​ في فترة الثورة اللبنانية عام 2019، بسبب ميوله السياسية، إضافة الى انه معارض للثورة، وكتبت عبر صفحتها :"شربل خليل هل أنت عاجز عن عضنا؟ (مع إنك ما بتستاهل حتى تغريدة)"، ليرد عليها خليل :"اللي متلك لا بيستاهلو لا عضة ولا تغريدة، بدك مخفر حبيش يا قحبة". توسّع هذا الخلاف مع رد شربل خليل عليها عبر موقع الخليج 365، وقال إنه لم يفهم سبب تصرف أبو فرحات وإستفزازها له، مؤكداً أنه من يقلل معه من التهذيب سيتعرض لجواب "فاجر منه"، حيث قال "الفجور ما فيك ترد عليه بتهذيب، واللي بحركش فيي بقلة أخلاق ما رح إسكتله، انتقدوا بتهذيب مواقفي السياسية بس ما حدا يقلل تهذيب معي".