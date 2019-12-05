رامي جمال تعاون مع أهم نجوم الفن وإتهم ميريام فارس بالنصب.. وأُصيب بالبهاق

ميرنا وليد - بيروت - ​رامي جمال​ فنان وملحن مصري من مواليد عام 1984 في محافظة المنصورة، وتخرج من كلية التربية الموسيقية.

بدأ حياته الفنية بتلحين أغنية فيلم "فرح"، لكنه حصل على شهرته الفنية من خلال تلحين أغنية "لياليك" للفنان ​فضل شاكر​، ومنها بدأ مشواره الفني الحقيقي بعد أن قدم ألحانه للعديد من أهم نجوم الفن، وأصدر أول ألبوماته الغنائية في عام 2011 بعنوان "ماليش دعوة بحد".

تزوج رامي جمال من الفنانة ​ناريمان​، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعتهما، لكن ناريمان أعلنت إعتزالها الغناء تماماً بعد الزواج.

أعماله وألحانه لأهم نجوم الفن

قدّمرامي جمالفي مشواره الغنائي 5 ألبومات، وهي "مليش دعوه بحد"، "شخبطة ع الحيط"، "فترة مش سهلة"، "ملناش إلا بعض"، "ليالينا"، وأكثر من 30 أغنية منفردة وهي "يا بلادي"، "يا رب"، "تعرف"، "الغيبة طالت"، "بحبك ليه"، "قلت هنسى"، "فاكرني هنسى"، "سألت عليك"، "عني بعيد"، "معاك"، "مكانليش"، "ليه ما بتتنسيش"، "البعاد هيفرق إيه"، "صدفة"، "مش خلاص"، "جرى إيه"، "جيت أشوفك"، "مهما تغيب"، "ما تقولش"، "معمول حسابه"، "زمان"، "ما بقتش أنا"، "سنين مش حفتكرها"، "كلنا بننسى"، "بلد الحب"، "لو مرة"، "ضاقت بيك"، "كلنا بننسى"، "إلا دي"، "ما فيش منها".

كما قدّمرامي جمالأكثر من 100 لحن لأهم نجوم الفن، ومنهم إليسا، ​محمد حماقي​، محمد فؤاد، ​شيرين عبد الوهاب​، ​تامر حسني​، هشام عباس، ​حسين الجسمي​، ​أنغام​، مصطفى قمر، نوال الزغبي، مي سليم، يارا، هيثم شاكر و​صابر الرباعي​.

رامي جمال يتهم ​ميريام فارس​ بالنصب

تحدثرامي جمالعن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد أزمتها مع مصر في عام 2019، متهماً إياها بالنصب.

وقال: "اللي بتقول انها بقت تقيله علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنه والله ادفعيهم الاول يا تقيله".

وأضاف: "طب دلوقتي هي اعتذرت للشعب المصري هتصالحوها وتسيبوني لوحدي طب امسح البوست ولا ايه افهم فلوسي مع مين طيبايه ده انتو بتحبو الحفلات وانا معرفش".

رامي جمال يكشف تفاصيل إصابته ب​البهاق​

أعلنرامي جمالفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019، إصابته بمرض "البهاق"، وقال في مقابلة تلفزيونية إنه في البداية لاحظ وجود بقع صغيرة على اليد، وعندما ذهب إلى الطبيب أخبره أنه مصاب بمرض البهاق، ولكن الأمر في بدايته، فيمكن السيطرة عليه.

وأضاف أنه تناول أكثر من 20 دواءً، وتردد على عدد كبير من الأطباء، ولكن للأسف رغم كل ذلك وجد أن بقع يده بدأت في الاتساع، الأمر الذي أحزنه بشدة، وشعر بأنه في طريقه لإنهاء مشواره الفني والعودة مجدداً لمسقط رأسه المنصورة، خصوصاً بعدما لاحظ أن البعض يرفض مصافحته، ظناً منهم أن المرض معدٍ ومن الممكن أن ينتقل لهم.

وتابعرامي جمالأنه فور إعلانه عن تفكيره في الإعتزال وتفاصيل مرضه، وجد كماً من الحب لم يكن يتصوره، وسانده الكثيرون من محبيه ليشعر بأن هذا الإبتلاء سيكون سبب سعده.

زوجةرامي جمالتعود للغناء بعد إصابته بالبهاق

أعلنتناريمانزوجة رامي جمال، عودتها للغناء مجدداً، بعد أن إبتعدت عن الساحة طوال السنوات الماضية .

وقالت في مقابلة تلفزيونية إن قرار عودتها للغناء جاء بعد إصابة زوجها بمرض البهاق، وإن رامي جمال هو من قرر أن تعود، وستكون العودة من خلال ديو غنائي يجمعها بزوجها، والذي سيشهد حالة رومانسية جديدة على الساحة الغنائية، وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وأكدتناريمانأنّ عودتها للساحة الغنائية مجدداً، أعادت لها جزءاً كبيراً من حياتها، وأن الأغنية الجديدة التي ستجمعها بزوجها ستكون مفاجأة لجمهور رامي جمال وجمهورها كافة.