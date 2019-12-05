شيماء سبت راقية بردها على إهانة الفاشنيستا الكويتية لبلدها البحرين

ميرنا وليد - بيروت - في العادة تراشق الاتهامات والهجوم بين النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر طبيعي خصوصا عندما يكون الموضوع الجنسية او الدين، الا ان الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ أثبتت ذكاءها ورقيها.

في التفاصيل، تعرضت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي لهجوم واسع خلال المباراة التي جمعت بلدها بمنتخب البحرين في بطولة "خليجي 24"، وذلك بعد ان استفسرت عن هوية مسجل الهدف ليرد عليها احد الحاضرين بأن منتخب "البحرين" من سجل، فكان تعليقها "اللعنة". هذه الكلمة سببت لها متاعب كبيرة، الا ان رد الممثلة البحرينية شيماء سبت هدّأ النفوس، خصوصا بعد ان تحولت وسائل التواصل الاجتماعي الى ساحة حرب بين البحرينيين والكويتيين، فقالت: "كلامي هذا موجه إلى أحد الشخصيات العامة الشخصية اللي المفروض تكون قدوة.. هي ما تمثل إلا نفسها.. أكيد هي ما تمثل كل شعب الكويت.. لأنه الكويت والبحرين شعب واحد وإحنا أهل وما تفرقنا كرة".

وأضافت :"حبيبتي ديه ترا لعبة.. كرة القدم يسمونها لعبة.. لكن واحدة مثلك تطولين وتتجاوزين وتقولي إنه البحرين ألعنه.. ده عيب في حقك إنتي مو بحق البحرين.. وإنتي ليكي جمهور في البحرين وايد يحبك وديه كرة مكسب وخسارة".

كلام شيماء دليل على إنفتاح وتفهم، ويجب أن تكون مثالاً لكل النجوم بتصرفها هذا.