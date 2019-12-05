خاص الفن- فادي حداد: تم تأجيل العديد من الاعمال لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - يبتعد كل المخرجين تقريباً عن تصوير أعمال جديدة في هذه الفترة في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها، وتعليقا على هذا الموضوع اكد المخرج ​فادي حداد​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365، انه أجّل العديد من الاعمال التي كان سيوقعها في الفترة المقبلة، ابرزها فيلم سينما جديد وعدد من الفيديو كليبات العربية، وقال :"من المستحيل حاليا ان نفكر بتصوير مشروع جديد، التركيز هو على ثورتنا على امل ان نجد حلولا قريبة، وان يصل صوتنا".

وكان قد عبّر فادي حداد عن غضبه من الأحداث التي تجري في لبنان، معتبرا انه سقط القناع حين تم فتح الطرقات للأشخاص "الزعران"، على حدّ قوله.

وكتب فادي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "سقط القناع لما فتحتو الطريق للزعران وقمصان السود تضرب الناس بالعصي والحجارة وكنتو واقفين عم تتفرجو ، موثقة بالصورة والصوت. عار عل جبينكم كل العمر".

الجدير ذكره ان فادي حداد كان نشر صورة تجمعه بزميله المخرج اللبناني سعيد الماروق، بينما كانا يشاركان اليوم في التظاهرة في اليوم الثامن عشر لإنتفاضة الشعب اللبناني للمطالبة بحقوقه وبإسقاط السلطة الحاكمة، وهو ما أطلق عليه "يوم الوحدة".