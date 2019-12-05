تراند اليوم : خليكي في نفسك .. خالد النبوي يفتح النار علي غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن رأيها في مسلسل “ممالك النار” للفنان خالد النبوى.

وقالت غادة: “بعد الحلقة 12 من ممالك النار، أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل مبروك لقنوات MBC، مبروك للفنان المصرى والنجم خالد النبوي”.

وأضافت غادة قائلة: “مع إن هناك بعض الأخطاء لكنها بسيطة ولا تُذكر والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة اللي حصل وكيف دخل العثمانيون مصر، شكرًا لفريق العمل ولقنوات MBC، بجد برافو”.

وهو الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليها بسبب قولها هناك بعض الأخطاء البسيطة حيث رد عليها متابعيها بسخرية على كتابتها وأعمالها حيث وصفوها بأعمال لم تشاهد وفاشله.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.