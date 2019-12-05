مايا نصري تحيى حفلاً غنائيًا لملكة جمال العالم بمدينة نصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة اللبنانية مايا نصري، لإحياء حفلًا غنائيًا لملكة جمال العالم، يوم الجمعة 6 ديسمبر ،فى الـ 6 مساءً بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تقدم مايا عددًا من الأغاني أبرزها “أخبارك أيه”، “حبة حب”، “خلينى بالجو”، “يا واحشنى”، “جاى الوقت”، “الاسمراني”، “أيوه كده”.

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وعلى جانب أخر، تشارك مايا دياب في فيلم جديد بعنوان “ريما” من بطولتها مع كل من محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال.

وكان آخر أعمال مايا نصرى فى السينما فيلم “قسطى بيوجعنى” وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، الذى يقوم بدوره الفنان هانى رمزى، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى.

وشارك فى بطولة العمل حسن حسنى، وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، والعمل من إنتاج هانى وليم، وإخراج إيهاب لمعى، وعاد به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه “نوم التلات” الذى شاركته بطولته إيمان العاصى وحسن حسنى وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.