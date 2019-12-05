مينا مسعود يشكو التجاهل في هوليوود.. ونصيحة من ويل سميث

كشف الممثل المصري الكندي مينا مسعود، أنه لم يقم بأي تجارب أداء منذ طرح فيلمه الأشهر "Aladdin" (علاء الدين)، مسلطا الضوء على مشكلة غياب التنوع في هوليوود.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، حظي الممثل بدور الأحلام في سن الـ28، بتقديم شخصية "علاء الدين"، في الفيلم الذي أعادت ديزني إنتاجه من نسخة التسعينات الكلاسيكية التي حملت الاسم نفسه ولاقت نجاحاً كبيراً.





ومع طرح الفيلم في مايو/أيار، حصد "علاء الدين" أكثر من مليار دولار عالمياً، ليصبح واحدا من أنجح أفلام عام 2019 على الإطلاق، ولكن رغم ذلك عانى الممثل عدم تلقي أي أدوار منذ ذلك الوقت.

وقال مسعود: "لقد تعبت من إخفاء الأمر، أريد الجمهور أن يعرف أن الأمور ليست وردية وإيجابية دوماً عندما نصنع فيلماً مثل (علاء الدين)".

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وتابع: "الناس تظن أنني صنعت ملايين من وراء الفيلم، وأنني أتلقى عروضاً للقيام بأفلام بشكل يومي، لكن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، فأنا لم أتلقَ عرضاً واحداً، ولم أقم بأي تجارب أداء منذ طرح فيلم (علاء الدين)، والحقيقة هي أنني لم أتربح من وراء الفيلم بأي شكل".





وأوضح مسعود أنه لا يرغب في أخذ دور كبير مثل "باتمان"، ولكنه يريد ببساطة أن يتم وضعه في الصورة ويُمنح فرصة للمشاركة.

وعبر مسعود عن قلقه من أن يتم تجاهله في المستقبل، خصوصا مع تقدمه في السن، وأكد أن سقف طموحاته أصبح منخفضاً بشدة.

من جانبه، قدم النجم الأمريكي ويل سميث، بعض النصائح لزميله في فيلم "علاء الدين" مينا مسعود، قائلاً: "صناعة السينما مثلها مثل الحياة، فقد تصبح شديدة الصعوبة، وعليك أن تتوقع أن تمر بأوقات صعبة وأخرى سلسة وممتعة".

وأضاف: "إذا كنت تمتلك حلماً عليك بالقتال من أجله، وأن تكون جاهزاً للعمل 24 ساعة يومياً من أجل الوصول إلى أهدافك، لا يمكنك أن تستسلم عندما تمر بأوقات صعبة".



