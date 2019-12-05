طرح الملصقات الدعائية لمسرحية "علاء الدين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الشركة المنتجة لمسرحية "علاء الدين"، الخميس، الملصقات الدعائية الرسمية الأولى للعمل، تمهيداً لعرضها بـ"موسم الرياض" الترفيهي بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول الجاري.



ويظهر بطل المسرحية النجم المصري أحمد عز في أحد الملصقات راكباً البساط السحري رفقة "الأميرة ياسمينا"، التي تُجسِّد دورها الفنانة تارا عماد. ويضم ملصق آخر جميع أبطال العمل المسرحي وهم: أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم.

Advertisements ويؤدي محمد ثروت شخصية "الجني"، في حين يُقدِّم سامي مغاوري شخصية "السلطان"، والعمل من إخراج مجدي الهواري ومن تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي ومحمد جلال وأحمد شيكو. ويجري أبطال المسرحية بروفات مكثفة لهم على مسرح "كايرو شو" قبل السفر إلى السعودية للعرض هناك.





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