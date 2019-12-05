300 خبير من 100 دولة يستشرفون مستقبل التعليم في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي خلال الفترة من ٨ حتى ١١ ديسمبر/كانون الأول المنتدى الدولي الثاني عشر للحوار بشأن سياسات "مستقبل التعليم" السنوي، لمناقشة سياسات وممارسات التدريس في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

من جانبه، أكد الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، لـ"العين الإخبارية"، أن المنتدى يقام في دولة الإمارات للمرة الأولى، ومن المقرر أن يناقش مستقبل التدريس من خلال التطرق لمحاور متعددة؛ منها طرق إعداد المعلمين، وتدريبهم في ظل التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر الحالي.



في حين قال الدكتور حمد اليحيائي، وكيل مساعد قطاع المناهج والتقويم بوزارة التربية والتعليم، لـ"العين الإخبارية"، إن المنتدى يشارك فيه معلمون وصناع قرار من أكثر من ١٠٠ دولة، إذ يعد بيئة خصبة لتناقل وتشارك أفضل الممارسات التربوية والوسائل التكنولوجية التي تعزز مفاهيم السعادة والتعلم الإيجابي عند الطلاب، وهو ما ينعكس على جودة العملية التعليمية للطلاب.

