عمرو موسى في عزاء محمد خيري.. وغياب تام لنجوم الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم بمسجد عمر مكرم في القاهرة، الخميس، عزاء الفنان الراحل محمد خيري، الذي توفي، الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وكان من بين الحضور المنتج محمد مختار، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وسط غياب تام لنجوم الفن، وتلقى العزاء شريف خيري، نجل الفنان الراحل.





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وُلد محمد خيري عام 1942، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1970، وبدأ حياته بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة أمام الفنانة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، ومن أهم أعماله السينمائية "يوم الكرامة" و"حائط البطولات".



