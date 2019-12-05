القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم بمسجد عمر مكرم في القاهرة، الخميس، عزاء الفنان الراحل محمد خيري، الذي توفي، الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان من بين الحضور المنتج محمد مختار، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وسط غياب تام لنجوم الفن، وتلقى العزاء شريف خيري، نجل الفنان الراحل.
وُلد محمد خيري عام 1942، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1970، وبدأ حياته بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة أمام الفنانة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، ومن أهم أعماله السينمائية "يوم الكرامة" و"حائط البطولات".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو موسى في عزاء محمد خيري.. وغياب تام لنجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.