مرتضى منصور ينتقد حمدي النقاز ويتهمه بالنصب على الزمالك

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن بالفريق، بسبب قيامه بإعلان فسخ تعاقده مع النادي بداعي عدم الحصول على مستحقاته.

وأضاف أن اللاعب حصل على مستحقاته مستشهدا بمستندات قدمها محمد بدر المدير المالي للفريق لشرح التفاصيل المادية.

وأكد المدير المالي أن اللاعب حصل على دفعتين وتسلم مستحقاته حتى يناير المقبل، وأول دفعة مستحقة له في شهر أبريل المقبل.

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واتهم مرتضى منصور اللاعب التونسي بالنصب في ظل عدم سداده مستحقات نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين، وهو وكيله في صفقة انتقاله للزمالك، ولكن النادي تدخل بعدما تقدم الوكيل بشكوى ضد اللاعب، وقام بسداد جزء من مستحقات الوكيل.

وشدد على أن اللاعب تم تحرير محضر له في شهر رمضان الماضي وكان النادي هو من وقف إلى جواره وسانده.

وأشار إلى أن الزمالك ساعد النقاز فيما يتعلق بتوفيق أوضاع أسرته وابنته في مصر، ولكن اللاعب رد الجميل بفسخ التعاقد مع النادي من طرف واحد.

وأكد رئيس الزمالك أن كهربا لاعب الفريق الذي فسخ عقده مع النادي وانضم لأفيس البرتغالي لا يحق له الانتقال للأهلي لأنه ما زال مرتبطا بعقد مع الزمالك، متهما الإعلام بتجميل صورة اللاعب.