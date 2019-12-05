صور من كواليس فيديو كليب أحمد جمال "قصاد عيوني" في اليونان

انتهى المطرب أحمد جمال من تصوير فيديو كليب أحدث أغانيه "قصاد عيوني"، في اليونان، والفيديو كليب من إخراج اليوناني شريف فرنسيس.
تدور فكرة الفيديو كليب حول علاقة بين شاب وفتاة جميلة، يلتقيان مصادفة، وتسيطر على مشاهد الفيديو كليب حالة من الغموض والخيال.
يذكر أن "قصاد عيوني" أغنية رومانسية، وفي الوقت ذاته، بها إيقاع يحمل الحركة، وهي من ألبومه الجديد، ومن المقرر طرح الألبوم من قبل شركة "مزيكا" خلال الأسابيع القادمة.
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