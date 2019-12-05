منح جلال الشرقاوي وشاح جامعة الملك عبد العزيز

منحت جامعة الملك عبدالعزيز وشاح الجامعة، للمخرج جلال الشرقاوي على هامش ندوة تكريمة ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الاسكندريه للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل عنوان "الاستاذ في عيون الاجيال .. جلال الشرقاوي نموذجا".

قدم الوشاح عبد الله باحطاب مدير الأندية الطلابية للجامعة، والذي أكد أن جلال الشرقاوي هو أول من يحصل علي هذا الوشاح من مصر، والذي يمنح للمتميزين والمبدعين.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.

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