القاهرة – لايف ستايل
قالت مجلة us weekly الامريكية إن المغنية الامريكية كاتي بيري وزوجها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا تاجيل حفل زفافهما بسبب رغبتهما في البحث عن مكان مناسب.
وأضافت المجلة الامريكية في تقرير لها ان الثنائي الشهير يخططان لاقامة حفلين زفاف احدهما محلي والاخر خارج الولايات المتحدة الامريكية.
اما عن خططهما المستقبلية ، قررت كاتي بيري انجاب طفلها الاول من اورلاندو بلوم و تأسيس اسرة فور زواجهما.
يشار إلى أن "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين.
وسبق لـ كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.
قد يهمك ايضاً:
الكشف عن الفنانين أصحاب أكثر المتابعين الوهميين على موقع “إنستغرام”
كاتي بيري تظهر بإطلالة مثيرة ومذهلة بملابس فريدة من نوعها
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري واورلاندو بلوم يؤجلان حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.