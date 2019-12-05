كاتي بيري واورلاندو بلوم يؤجلان حفل زفافهما

قالت مجلة us weekly الامريكية إن المغنية الامريكية كاتي بيري وزوجها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا تاجيل حفل زفافهما بسبب رغبتهما في البحث عن مكان مناسب.

وأضافت المجلة الامريكية في تقرير لها ان الثنائي الشهير يخططان لاقامة حفلين زفاف احدهما محلي والاخر خارج الولايات المتحدة الامريكية.

اما عن خططهما المستقبلية ، قررت كاتي بيري انجاب طفلها الاول من اورلاندو بلوم و تأسيس اسرة فور زواجهما.

يشار إلى أن "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين.

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وسبق لـ كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.

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