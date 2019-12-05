شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ومحمد فوزى فى عزاء محمد خيرى وغياب تام لـ الفنانين والان مع تفاصيل الخبر
وكان شريف خيرى نجل الفنان محمد خيرى، أعلن عن وفاة والده عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وأقيم صلاة الجنازة على جثمانه يوم الثلاثاء الماضى من مسجدا لسيدة نفيسة.
ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).
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