شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ومحمد فوزى فى عزاء محمد خيرى وغياب تام لـ الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عزاء الفنان محمد خيرى الذي أقيم مساء اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم، غيابا تاما لنجوم الفن، ولم يحضر من الوسط الفنى سوى المنتج محمد مختار والمنتج محمد فوزى، ومن الشخصيات العامة لم يحضر سوى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق والسياسى الكبير.

وكان شريف خيرى نجل الفنان محمد خيرى، أعلن عن وفاة والده عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وأقيم صلاة الجنازة على جثمانه يوم الثلاثاء الماضى من مسجدا لسيدة نفيسة.

Advertisements

يذكر أن محمد خيرى ولد في مدينة القاهرة في عام 1942، بدت موهبة التمثيل عليه وهو فى سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).