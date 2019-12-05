شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "Judy" فى سينما الزمالك الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام يوم الثلاثاء المقبل بسينما الزمالك فى السابعة مساء عرض خاص للفيلم الإنجليزي "Judy"، الفائز بتسعة جوائز عالمية حتى الآن، وتدور أحداثه في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية (جودي جارلاند) إلى (لندن) لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحى كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.



Judy

وبعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.

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Judy

فيلم Judy من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، بطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.



Judy

العرض يحضره عدد من الشخصيات العامة منهم السيناريستات تامر حبيب وعبد الرحيم كمال وعمر جمال والنجوم سوزان نجم الدين ومحمد فهيم ورامي وحيد وألفت عمر وملك بدوي والنقاد وليد سيف وماجدة خير الله والإعلاميون عماد الدين حسين ومحمد فتحي والروائي أحمد العايدي، بالإضافة إلى عدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.



Judy



Judy