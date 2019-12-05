شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم تامر حسنى "الفلوس" يوم 24 ديسمبر فى إحدى سينمات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد صناع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق ، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.
وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بداءا من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية "نصاب".
فيلم "الفلوس" ، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .
يشار إلى أن تامر حسنى يحضر حالياً فيلمه الجديد "مش أنا" ، حيث وضع موعد مطلع شهر يناير للبدء فى تصويره ، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، وشيرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.
ومن المقرر أن يحيي تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس، ويشارك فى الحفل المطرب رامى جمال .
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