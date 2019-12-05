خالد النبوي يبهر متابعيه بتدريباته لشخصية "طومان باي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري خالد النبوي تفاصيل استعداده لأداء شخصية "طومان باي"، التي يقدمها في مسلسل "ممالك النار"، الذي يعرض حالياً وحقق نجاحاً كبيراً.

ونشر "النبوي" فيديو عبر حسابه بموقع "أنستقرام"، ظهر فيه وهو يبارز عددا من الأشخاص بالسيف، ونال أداؤه وحركاته السريعة إعجاب وإشادة المتابعين له.

وتدور أحداث مسلسل "ممالك النار" في 14 حلقة، وبلغت تكلفته الإنتاجية 40 مليون دولار، وهو من إنتاج شركة "جينو ميديا" الإماراتية، وتم تصويره بالكامل في تونس.

Advertisements

"ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.

ويشارك في بطولة "ممالك النار" عدد كبير من نجوم التمثيل في العالم العربي، منهم رشيد عساف، ومنى واصف، وكنده حنا، ومحمود نصر، ويجسد "النبوي" دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر.