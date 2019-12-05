"مهرجان المسرح الكويتي 20" ينطلق 10 ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الدورة العشرين لمهرجان الكويت المسرحي خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك لدعم تجارب الفرق المشاركة وتطوير الحركة المسرحية والحراك الفني بشكل عام.

وقال د.بدر الدويش، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، إن هناك 6 عروض تتنافس على جوائز المهرجان، وهي مسرحية "هاديس" لفرقة المسرح الكويتي، و"سهد" لفرقة مسرح الشباب، و"كوميديا بلا ألوان" لفرقة المسرح العربي، و"البارج" لشركة تياترو، و"نكون أو لا نكون" لفرقة مسرح الخليج العربي، و"صرخة" لفرقة المسرح الشعبي.





وأضاف الدويش أن المهرجان حريص على تكريم أبناء الكويت من المبدعين الذين أثروا الساحة المسرحية بأعمالهم، ووقع الاختيار على تكريم 10 من رواد الحركة المسرحية وهم: الإعلامية أمل عبدالله، والكاتب المسرحي بدر محارب والناقد والمؤرخ الفني صالح الغريب، والفنانين عبدالعزيز المسلم وحسن القلاف ومحمد العجيمي وهدى حسين وعبدالعزيز الهزاع والمخرج رمضان علي، والسعودي فهد الحارثي.

وأكد فالح المطيري، مدير المهرجان، أن فعاليات الدورة العشرين للمهرجان ستكون بمثابة حاضنة للإبداع المسرحي الكويتي، لافتاً إلى أن الفعاليات ستشمل ندوة فكرية لمناقشة قضايا النقد المسرحي ونظرياته، وآلية الخطابة والمشهد المسرحي العربي بشكل عام.